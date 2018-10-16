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Общество | «Дизель» на выезде обыграл альметьевский «Нефтяник»

16.10.2018|08:17
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«Дизель» завершил вторую выездную серию чемпионата ВХЛ победой. В понедельник, 15 октября, пензенские хоккеисты обыграли альметьевский «Нефтяник» - 4:3.

Гости открыли счет на десятой минуте - отличился Сергей Сулев. Хозяева льда быстро отыгрались, но к середине второго периода Максим Зюзякин, Данил Макаров и Александр Тарасов довели преимущество до трех очков - 4:1 в пользу «Дизеля».

Ко второму перерыву «Нефтяник» отыграл одну шайбу, а в начале третьего периода - еще одну.

«Интрига вернулась в матч. Альметьевцы настойчиво атаковали, затем сменили вратаря. Но счет остался неизменным», - констатировали в пресс-службе альметьевского клуба.

«Хочу поздравить свою команду с победой. Огромное спасибо ребятам. И не только за эту игру, но и полностью за выезд - тяжелые матчи у нас были. Сегодня ребята были готовы к игре, был максимальный настрой, хотели выиграть. Все выполнили игровое задание, старались не давать сопернику свободно чувствовать себя в средней зоне, забили голы, выстояли во втором периоде и потом дотерпели на зубах. Пластались, ложились под шайбу», - заявил после окончания встречи главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Он также отметил, что молодые игроки понемногу набираются опыта, хотя получается у них пока не все.

«В составе у нас девять игроков из прошлогодней молодежной команды. Им тяжело, поэтому перешли на игру в три звена, оставили тех, кто поопытнее, кто посвежее. Молодым нужно время, но ребята уже забивают», - признал Ваулин.

Следующий матч «Дизель» проведет на родном льду. 21 октября пензенцы примут казанский «Барс»

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