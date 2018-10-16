16.10.2018 | 13:51

В Пензе генеральный директор ООО «Авто Ойл» обжаловал в Ленинском районном суде постановление мирового судьи, которым организация была признана виновной в невыполнении законных требований инспектора Нижне-Волжского управления Ространснадзора в установленный срок.

17 апреля в управление поступило сообщение из территориального отдела по Саратовской области о допущенных ООО «Авто Ойл» нарушениях требований безопасности дорожного движения. По данному факту было возбуждено административное дело и начато расследование.

24 апреля ООО «Авто Ойл» вручили определение об истребовании необходимых для дела документов и сведений. Однако в установленный законом трехдневный срок организация их не представила.

За данное нарушение ООО «Авто Ойл» оштрафовали на 50 000 рублей.

В жалобе гендиректор организации не оспаривал вины юридического лица, но просил заменить назначенное наказание на предупреждение.

Однако Ленинский районный суд посчитал это невозможным: ООО «Авто Ойл» ранее привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение и срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию, не истек.

Жалоба генерального директора ООО «Авто Ойл» была оставлена без удовлетворения.