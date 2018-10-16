16.10.2018 | 17:12

Пензенцев приглашают принять участие в общегородском субботнике, который состоится 20 октября.

«Благоустроенная территория - это визитная карточка любого населенного пункта. Уверен, что неравнодушным пензенцам приятно осознавать свою причастность к жизни родного города, забота о котором – наша общая задача! Сделаем Пензу комфортнее вместе!» - обратился к горожанам мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Районные администрации подготовили все необходимое для субботника - инвентарь и саженцы деревьев.

В Железнодорожном районе горожан приглашают благоустроить набережную Суры (от Подвесного до Бакунинского моста, начало субботника в 9:00), сквер «Семейный» на улице Антонова (10:00), сквер у школы № 66 на улице Светлой (9:00), лесополосу вблизи магазина «Сосны» на Конструкторской (9:00), зеленую зону в районе дома № 1 на Ухтомского и территорию у памятника «Паровоз» (9:00), а также территорию, прилегающую к хоккейной «коробке», на Егорова, 20 (9:00).

В Ленинском районе субботник пройдет в сквере «Журавли» на Пионерской и на детской площадке о. Пески (в районе дома № 9 на улице Тельмана). Начало работ - в 9:00.

В Первомайском районе предлагается убраться на Олимпийской аллее, территориях возле Дворца единоборств «Воейков» (улица 40 лет Октября) и у родника «Солдатское озеро» на Западной Поляне. Субботники стартуют в 9:00.

В Октябрьском районе в 9:00 начнутся работы по благоустройству парка 40-летия Победы на проспекте Победы, территории у ручья Безымянный (в районе улицы Ульяновской), улицы Тернопольской (посадка деревьев), Ладожской (от дома № 111 до дома № 139 в районе железной дороги и от дома № 79 до дома № 105), территории от ТЦ «Весна» до магазина «Пятерочка», около дома № 124 на Ладожской, а также улицы Крупской.