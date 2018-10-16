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Общество | 20 октября пензенцев ждут на субботниках: адреса и время начала работ

16.10.2018|17:12
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Пензенцев приглашают принять участие в общегородском субботнике, который состоится 20 октября.

«Благоустроенная территория - это визитная карточка любого населенного пункта. Уверен, что неравнодушным пензенцам приятно осознавать свою причастность к жизни родного города, забота о котором – наша общая задача! Сделаем Пензу комфортнее вместе!» - обратился к горожанам мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Районные администрации подготовили все необходимое для субботника - инвентарь и саженцы деревьев.

В Железнодорожном районе горожан приглашают благоустроить набережную Суры (от Подвесного до Бакунинского моста, начало субботника в 9:00), сквер «Семейный» на улице Антонова (10:00), сквер у школы № 66 на улице Светлой (9:00), лесополосу вблизи магазина «Сосны» на Конструкторской (9:00), зеленую зону в районе дома № 1 на Ухтомского и территорию у памятника «Паровоз» (9:00), а также территорию, прилегающую к хоккейной «коробке», на Егорова, 20 (9:00).

В Ленинском районе субботник пройдет в сквере «Журавли» на Пионерской и на детской площадке о. Пески (в районе дома № 9 на улице Тельмана). Начало работ - в 9:00.

В Первомайском районе предлагается убраться на Олимпийской аллее, территориях возле Дворца единоборств «Воейков» (улица 40 лет Октября) и у родника «Солдатское озеро» на Западной Поляне. Субботники стартуют в 9:00.

В Октябрьском районе в 9:00 начнутся работы по благоустройству парка 40-летия Победы на проспекте Победы, территории у ручья Безымянный (в районе улицы Ульяновской), улицы Тернопольской (посадка деревьев), Ладожской (от дома № 111 до дома № 139 в районе железной дороги и от дома № 79 до дома № 105), территории от ТЦ «Весна» до магазина «Пятерочка», около дома № 124 на Ладожской, а также улицы Крупской.

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Гость|16.10.2018 17:28|

Любая работа, тем более в субботу, должна оплачиваться !

Гость|16.10.2018 17:33|

Ну если Виктор Кувайцев сказал/то так и будет!)))

Гость|16.10.2018 17:38|

ага, уже бежим, волосы назад.

Гость|16.10.2018 17:42|

Вот когда у меня мат.помощь будет как зп бывшего министра и зп не хуже, то мне конечно в удовольствие пойти на субботник, размять руки.Но когда руки в мозолях от труда ежедневного и на нескольких работах,и горб на спине,то ни о каком бесплатном труде и речи не может быть.К тому же в субботу у меня рабочий день .Это у вас два выходных и все по ТК РФ. Поэтому сами.

Гость|16.10.2018 17:53|

Огласите размер и места выдачи премии засубботник, а мы подумаем

Гость|16.10.2018 17:55|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Опознание

Гость|16.10.2018 17:55|

Интересно . почему не предусмотрены работы у пруда у 6-ой городской больницы им. Захарьина, мусора там еще с прошлого года не убрали, а также не запланирована посадка деревьев вдоль пруда, как в Советское время была посажена тополиная аллея, он и сйечас радует глаз в жару можно укрыться, зато теплотрасса ,что проходит вдоль пруда вся заросла кустарником , ответственный Т Плюс. По закону в 10 метрах от прокладки теплотрассы должно быть очищено от травы кустарников и деревьев.

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