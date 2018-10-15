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Общество | Зареченцам предложили бесплатно сдать на переработку старые шины

15.10.2018|10:10
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В Заречном из бюджета выделили 20 тысяч рублей на утилизацию бывших в использовании автомобильных шин. Теперь жителям закрытого города предлагают избавиться от них бесплатно.

«Если у вас есть запасы отработанных шин, которые вы хотели бы грамотно утилизировать, вывозите их на контейнерные площадки погребных или гаражных кооперативов или обращайтесь по телефону 61-19-43», - призвала зареченцев инженер-эколог управления материально-технического обеспечения Дарья Крылова.

Шины вывезут из города и подвергнут переработке, посредством которой будет получено пиролизное масло. Впоследствии оно может быть использовано в качестве топлива в котельных и печах.

«Сбор и вывоз отработанных шин проводится до 22 октября в рамках муниципальной программы «Городская среда на 2015-2020 годы», - сообщает портал «Город Z».

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Гость|15.10.2018 10:43|

penzainform.ru писал(a):

будет получено пиролизное масло
Кто то наварит на этом бабло, а вы, уважаемые чел-овеки, несите им сырьё забесплатно. Зачем лоху деньги?

Гость|15.10.2018 10:53|

, уважаемые чел-овеки, несите им сырьё забесплатно. Зачем лоху деньги?

Что является альтернативой для вас? Выбросить шины на мусорку или в придорожные посадки?

Гость|15.10.2018 10:57|

В Пензе есть такая программа?

Гость|15.10.2018 10:58|

Гость писал(a):

Кто то наварит на этом бабло, а вы, уважаемые чел-овеки, несите им сырьё забесплатно. Зачем лоху деньги?
Не лох выбросит шины в лес

Гость|15.10.2018 11:00|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

будет получено пиролизное масло

Кто то наварит на этом бабло, а вы, уважаемые чел-овеки, несите им сырьё забесплатно. Зачем лоху деньги?

Город выделяет средства на недешевый процесс утилизации, заботясь об экологии, а ЛОХи будут продолжать выкидывать шины в лес и мусорные контейнеры, нанося непоправимый вред природе и жителям!

Гость|15.10.2018 11:02|

Я лучше сожгу в лесу старые шины и не дам на мне нажиться всяким марамоям

Гость|15.10.2018 11:10|

Проще шины дробить и в асфальтовую смесь добавлять.Как в Германии!

Гость|15.10.2018 11:11|

Увижу старые шины в лесу, не поленюсь, привезу и принесу их тебе под входную дверь. Задолбали вы гадить везде.

Гость|15.10.2018 11:12|

Почему шины не принимают как макулатуру? Думаю желающие сдать найдутся.

Гость|15.10.2018 11:35|

Гость писал(a):

Увижу старые шины в лесу, не поленюсь, привезу и принесу их тебе под входную дверь. Задолбали вы гадить везде.
Я помогу!

Гость|15.10.2018 11:39|

У меня сосед использует их как клумбы.Штук 20 лежит у забора.

Гость|15.10.2018 11:41|

Гость писал(a):

Проще шины дробить и в асфальтовую смесь добавлять.Как в Германии!
Дробление шин в крошку - очень энергозатратный процесс. Тут не получится как с макулатурой или с металлоломом...

А в асфальт у нас не добавляют только потому, что нет утвержденной технологии и рецептуры. Стоимость асфальта при этом вырастет, но и срок службы увеличится. Видно, пока это кому-то невыгодно. А вообще в области есть пара организаций, имеющих лицензию на утилизацию шин дроблением и производящими резиновую крошку.

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