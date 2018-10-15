В Заречном из бюджета выделили 20 тысяч рублей на утилизацию бывших в использовании автомобильных шин. Теперь жителям закрытого города предлагают избавиться от них бесплатно.
«Если у вас есть запасы отработанных шин, которые вы хотели бы грамотно утилизировать, вывозите их на контейнерные площадки погребных или гаражных кооперативов или обращайтесь по телефону 61-19-43», - призвала зареченцев инженер-эколог управления материально-технического обеспечения Дарья Крылова.
Шины вывезут из города и подвергнут переработке, посредством которой будет получено пиролизное масло. Впоследствии оно может быть использовано в качестве топлива в котельных и печах.
«Сбор и вывоз отработанных шин проводится до 22 октября в рамках муниципальной программы «Городская среда на 2015-2020 годы», - сообщает портал «Город Z».
penzainform.ru писал(a):Кто то наварит на этом бабло, а вы, уважаемые чел-овеки, несите им сырьё забесплатно. Зачем лоху деньги?