15.10.2018 | 10:10

В Заречном из бюджета выделили 20 тысяч рублей на утилизацию бывших в использовании автомобильных шин. Теперь жителям закрытого города предлагают избавиться от них бесплатно.

«Если у вас есть запасы отработанных шин, которые вы хотели бы грамотно утилизировать, вывозите их на контейнерные площадки погребных или гаражных кооперативов или обращайтесь по телефону 61-19-43», - призвала зареченцев инженер-эколог управления материально-технического обеспечения Дарья Крылова.

Шины вывезут из города и подвергнут переработке, посредством которой будет получено пиролизное масло. Впоследствии оно может быть использовано в качестве топлива в котельных и печах.

«Сбор и вывоз отработанных шин проводится до 22 октября в рамках муниципальной программы «Городская среда на 2015-2020 годы», - сообщает портал «Город Z».