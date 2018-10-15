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Общество | За два месяца в ДТП пострадали 8 юных зареченцев

15.10.2018|09:44
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За последние два месяца в Заречном произошло восемь аварий с участием детей. Тревожную ситуацию обсудили на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

По данным ГИБДД, в пяти случаях виновниками ДТП были водители, в машинах которых ехали дети. Четверо юных пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности, один - нет.

Двое несовершеннолетних зареченцев попали под колеса машин на зебре. Мальчик пересекал дорогу, не сойдя с велосипеда, а 16-летнюю девочку не заметил 63-летний водитель ВАЗ-2114.

Участники совещания пришли к выводу, что нужно усилить взаимодействие между Госавтоинспекцией и департаментом образования. К примеру, сотрудникам ГИБДД предложили активнее проводить беседы на предприятиях города, в детских садах и школах, в том числе на родительских собраниях. А представители департамента образования станут усиленно разъяснять молодым велосипедистам правила дорожного движения.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|15.10.2018 10:16|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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