15.10.2018 | 09:44

За последние два месяца в Заречном произошло восемь аварий с участием детей. Тревожную ситуацию обсудили на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

По данным ГИБДД, в пяти случаях виновниками ДТП были водители, в машинах которых ехали дети. Четверо юных пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности, один - нет.

Двое несовершеннолетних зареченцев попали под колеса машин на зебре. Мальчик пересекал дорогу, не сойдя с велосипеда, а 16-летнюю девочку не заметил 63-летний водитель ВАЗ-2114.

Участники совещания пришли к выводу, что нужно усилить взаимодействие между Госавтоинспекцией и департаментом образования. К примеру, сотрудникам ГИБДД предложили активнее проводить беседы на предприятиях города, в детских садах и школах, в том числе на родительских собраниях. А представители департамента образования станут усиленно разъяснять молодым велосипедистам правила дорожного движения.