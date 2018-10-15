15.10.2018 | 16:41

Золотая и вкусная осень наступила в третьем пензенском лицее. Во дворе учебного заведения организовали ярмарку. Учащиеся с первого по одиннадцатый класс продавали выпечку, консервацию, свежие овощи и фрукты.

На прилавках можно было увидеть блюда кухни разных национальностей. Например, родители детей из первого «А» класса угощали посетителей ярмарки настоящим узбекским пловом.

«Туда входят разные вкусные ингредиенты: и мясо, и яйца, и овощи. Очень замечательно!» - поделилась мама первоклассницы Елена Асанова.

На другом столе представили всевозможные поделки. Особое место занимали традиционные куклы Пензенской области, выполненные руками школьников.

«Мы их делаем во внеурочное время, и есть специальные кружки, посвященные изготовлению этих кукол. Потом мы эти куклы продаем или дарим на ярмарках или выставках каких-нибудь показываем», - рассказала учащаяся лицея № 3 Виктория Гаврилова.

Михаил Самушкин торговал посудой. Восьмиклассник украсил гроздью рябины обычную тарелку, купленную в магазине, после чего ее цена выросла почти в два раза.

В ход пошла и интеллектуальная собственность. Всеволод Алексеев продавал путеводители по центру Пензы. Его школьный проект был признан одним из лучших на городском конкурсе.

Между тем во дворе лицея ребята соревновались не только в умении торговать, но и в силе.

Осенней ярмаркой в лицее № 3 начали подготовку к 80-летнему юбилею Пензенской области, который будет отмечаться в следующем году.