15.10.2018 | 16:09

В понедельник, 15 октября, в Пензенской области официально завершился пожароопасный сезон. Как пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза, это связано с наступившей устойчивой дождливой погодой и снижением класса пожарной опасности в лесах.

Пожароопасный сезон стартовал в этом году 15 апреля. Предварительно был утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Также составили список дачных массивов, исправительных учреждений, детских оздоровительных лагерей и других объектов, граничащих с лесными участками.

За полгода, пока действовал режим повышенной пожарной опасности, в лесах Сурского края было зарегистрировано 78 лесных пожаров на площади 173,7 га. Все они обнаружены своевременно и ликвидированы.

Так, в Белинском районе с возгоранием леса на Черной горе боролись три дня, с 29 по 31 августа. Как сообщила местная газета «Сельская новь», специалистам помогали местные подростки в возрасте 12-13 лет. Сначала ребята пытались тушить пламя ветками, но пожарные выдали им профессиональные ранцы и доверили заливать участки, на которых после тушения огня еще виднелся дым.

«Основными причинами возгораний послужили неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель сельхозназначения», - добавили в пресс-службе министерства.