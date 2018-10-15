15.10.2018 | 16:03

Адаптация студентов-первокурсников пензенских колледжей - основной вопрос, который рассматривали на семинаре для психологов и социальных педагогов образовательных учреждений.

По словам специалистов, тема весьма актуальная, ведь в центре внимания - судьбы молодых людей.

«Дети после девятого класса попадают в колледж. В общем-то, это новая социальная среда, новая атмосфера, новые люди вокруг, новые друзья. Процесс довольно-таки сложный», - сообщила главный внештатный психолог Пензенской области Татьяна Карамышева.

В рамках семинара речь шла о необходимости создания службы психолого-педагогического сопровождения, основных проблемах, связанных с адаптацией студентов колледжей.

В ближайшее время также планируется организовать практикумы для классных руководителей и разработать электронную книгу.