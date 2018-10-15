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Общество | В Пензе прошел педагогический форум для учителей литературы

15.10.2018|19:33
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Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» начался с педагогического форума. В пензенском институте регионального развития собрались учителя литературы школ области, чтобы поделиться опытом, обсудить планы на участие в стартовавшем проекте - он уже седьмой по счету.

«Конкурс этот создан для того, чтобы наши дети прекрасно знали произведения современных писателей и не только современных писателей. Разрешается им читать наизусть отрывок с XVIII века до сегодняшнего дня, как отечественных, так и зарубежных авторов (в том числе региональных авторов). Но произведения, которые не входят в школьную программу», - сообщила региональный куратор Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Елена Фирсова.

Сначала лучших чтецов выберут в классах, затем школьный этап, дальше региональный. После него трое победителей поедут в международный детский центр «Артек» на финал.

О правилах участия в проекте, его сути рассказали на форуме. Также пензенских учителей познакомили с призерами прошлых лет.

«Живое слово. И не зря так программа называется - «Живая классика». Всегда инициировали чувственность людей, это всегда были вещи, которые связаны с ценностными ориентациями для наших ребят. Это главный аспект деятельности любого педагога», - поделилась 1-й заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Участие в конкурсе чтецов поможет старшеклассникам при поступлении в вуз и выборе творческой профессии.

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