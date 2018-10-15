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Общество | В микрорайоне Заря восстановили подачу воды

15.10.2018|08:17
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В микрорайоне Заря в Пензе восстановили водоснабжение, отключенное из-за аварии на сетях.

Перебои в подаче ресурса наблюдались в жилых домах на нескольких улицах на протяжении двух суток. Оказалось, после проведения аварийно-восстановительных работ и заполнения системы образовался повторный порыв.

Глава администрации города Виктор Кувайцев, посетивший микрорайон утром в воскресенье, 14 октября, потребовал восстановить водоснабжение в течение суток. Кроме того, он попросил своевременно информировать пензенцев об отсутствии услуги и сроках завершения работ по восстановлению сетей.

К вечеру воскресенья поручение по подаче воды выполнили. Об этом доложила пресс-служба пензенской мэрии.

«В настоящее время ликвидированы последствия порыва трубопровода, находящегося на балансе МУП «Заря». Вода подается в дома на улицах Садовой, Молодежной, Счастливой и в строения поселка «Нефтяник», - сообщили в мэрии.

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Гость|15.10.2018 08:25|

НАВЕРНОЕ ПОСЕЛОК ЗАРЯ?ТАК ЖУРНАЛИСТЫ?..

Имя: Гость
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