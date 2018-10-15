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Общество | В «Арбековской заставе» можно купить квартиру со скидкой в 10%

15.10.2018|09:00
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Уже 14 человек купили квартиру в ЖК «Арбековская застава» с 10%-й скидкой. В этом новоселам помогла акция «Квартира дня», которую проводит группа компаний «Территория жизни».

Специальная цена на каждую из предложенных квартир действует всего сутки. Узнать заранее, какая квартира участвует в акции и в какой день, невозможно - выбор осуществляется случайно. Информация появляется каждое утро на официальном сайте и в группах компании «Территория жизни» в социальных сетях.

Среди квартир, предложенных застройщиком по специальной цене, - однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Ни одна из них не осталась без владельца. Более выгодную скидку на жилье в Пензе сегодня найти трудно.

Желающим приобрести «Квартиру дня» следует поторопиться: количество таких помещений ограничено. Подробности можно узнать по телефону +7 (8412) 230-000.

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