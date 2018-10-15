15.10.2018 | 16:54

С 10 по 13 октября 2018 года в Москве на территории ВДНХ прошла XX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень».

Торговый дом «Кувака» представил полный ассортимент продукции, выпускаемой под брендом «Кувака». Выставка организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Работу делегации региона на выставке возглавляли губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков. Потенциал сельского хозяйства Пензенской области оценил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев во время обхода выставки.

Выставка «Золотая осень» - одно из главных событий для работников пищевой промышленности. Участие в ней - это возможность продемонстрировать свой потенциал, динамику успешного развития и заявить о старте новых интересных проектов.

За производство высококачественной пищевой продукции (минеральной природной питьевой столовой воды «Кувака») на юбилейной агропромышленной выставке «Золотая осень» торговый дом «Кувака» удостоен золотой медали. Конкурсная комиссия оценивала качество продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а также внешнее оформление и дизайн упаковки.