15.10.2018 | 19:12

Семнадцать тренеров пензенской детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой провели день не на льду с воспитанниками, а в зале. Для них специалисты Федерации хоккея России организовали семинар.

«Основная цель - не отнять у них специальность и не кого-то уволить. Мы хотим, чтобы они учились. И хотели бы разобраться, кто у нас работает с детьми», - отметил начальник отдела Федерации хоккея России Анатолий Букатин.

«На данный момент разработано практическое руководство для двух возрастных групп, 7-8 и 9-10 лет. Это такая детализированная брошюра или книга, которая должна помочь тренерам, в первую очередь начинающим», - сообщил начальник отдела Федерации хоккея России Сергей Николаев.

Он воспитанник Сурской школы хоккея, сам работал тренером в Пензе. Первыми наставниками Сергея Николаева были Сергей Михайлович Ерхов и Сергей Борисович Андреев. Они и по сей день готовят спортсменов.

«Проработал я 30 лет в школе. Самое главное, я считаю, любить детей, любить хоккей», - заявил заслуженный тренер России Сергей Андреев.

После семинара пензенским педагогам предстояло пройти аттестацию, по результатом которой тренерам присуждаются национальные категории.