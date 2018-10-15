Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|15 окт 2018|20:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  76.05  |  $  65.75

Общество | Специалисты федерации хоккея организовали семинар для тренеров в Пензе

15.10.2018|19:12
Печать

Семнадцать тренеров пензенской детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой провели день не на льду с воспитанниками, а в зале. Для них специалисты Федерации хоккея России организовали семинар.

«Основная цель - не отнять у них специальность и не кого-то уволить. Мы хотим, чтобы они учились. И хотели бы разобраться, кто у нас работает с детьми», - отметил начальник отдела Федерации хоккея России Анатолий Букатин.

«На данный момент разработано практическое руководство для двух возрастных групп, 7-8 и 9-10 лет. Это такая детализированная брошюра или книга, которая должна помочь тренерам, в первую очередь начинающим», - сообщил начальник отдела Федерации хоккея России Сергей Николаев.

Он воспитанник Сурской школы хоккея, сам работал тренером в Пензе. Первыми наставниками Сергея Николаева были Сергей Михайлович Ерхов и Сергей Борисович Андреев. Они и по сей день готовят спортсменов.

«Проработал я 30 лет в школе. Самое главное, я считаю, любить детей, любить хоккей», - заявил заслуженный тренер России Сергей Андреев.

После семинара пензенским педагогам предстояло пройти аттестацию, по результатом которой тренерам присуждаются национальные категории.

0
0
0
0
 
Гость|15.10.2018 19:48|

Путин наградил орденами чиновников, избитых Кокориным и Мамаевым

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 