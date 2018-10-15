15.10.2018 | 14:00

Хотя до Нового года есть еще несколько месяцев, подготовка к празднику планируется и начинается уже сейчас.

Городские власти решают, где установить главную елку, а предприниматели определяются с оформлением входных групп и витрин магазинов – их нужно украсить до 1 декабря. Готовятся к празднику и руководители и коллективы различных организаций, выбирая место для корпоратива, и родители детей из садов и школ, решая, где заказать подарки.

Портал «ПензаИнформ» запускает спецпроект, который поможет горожанам в одном месте получить информацию, необходимую перед Новым годом.

Узнать, где ярко встретить праздник, подобрать подарки для близких, приобрести пиротехнику и елку, можно здесь.