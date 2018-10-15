15.10.2018 | 17:22

Компания «Термодом» стала лауреатом IX национальной премии RREF Awards за достижения в жилищном строительстве. Главный проект холдинга - Город Спутник - отметили в номинации «Доступное жилье (Регионы России)».

В этой номинации за победу боролись компании, которые строят качественное современное жилье по оптимальным ценам, востребованное широким кругом россиян.

Вообще же на участие в RREF Awards было подано свыше 717 заявок от 170 крупнейших компаний из строительной, инвестиционной, девелоперской, риелторской, банковской и консалтинговой отраслей. Всего насчитывалось 19 номинаций в четырех категориях: «Регионы России», «Недвижимость столицы», «Подмосковье», «Новая Москва».

В пятницу, 12 октября, на церемонии в Москве подвели итоги и наградили лучших. «Термодом» оказался единственной компанией Пензенской области, которая вошла в число номинантов премии.

Помимо строительных компаний, оценивались риелторы, девелоперы и банки. Так, в номинации «Доступный кредит» победил «Абсолют Банк», в номинации «Репутация и доверие» - Сбербанк.

RREF Awards - одна из самых авторитетных премий в области жилой недвижимости. В состав жюри входят главы девелоперских компаний, аналитики рынка, юристы, экологи, банковские аналитики, архитекторы, журналисты. Эксперты оценивают качество строительных объектов, их значимость для региона, использование инновационных материалов и технологий в строительстве, соблюдение экологических стандартов, внимание к развитию социальной инфраструктуры.

«Еще один критерий отбора проектов - мнение обычных людей. Благодарим всех, кто проголосовал за Город Спутник. Результаты говорят о том, что проект стал по-настоящему народным», - отметила директор по маркетингу компании «Термодом» Татьяна Планина.

Действительно, Город Спутник давно завоевал любовь жителей области. Например, в августе 2018 года фильм «Пензенский променад»: Набережная города Спутник» победил в конкурсе «Родные тропы». Телевизионная работа набрала 3 244 голоса.

«Обещаем, что не остановимся на достигнутом и продолжим строить дома и социальные объекты. Будем использовать наработанный опыт и новые технологии – делать все, чтобы жизнь в Спутнике была удобной, комфортной и безопасной», - добавила Татьяна Планина.

Город Спутник активно растет и развивается. В планах - расширение прибрежной зоны, строительство новых жилых комплексов, детских садов, школы, поликлиники и пешеходной улицы. Следить за новостями компании можно на termodom-pnz.ru.