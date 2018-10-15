15.10.2018 | 17:22

В их законный выходной сотрудникам Литературного музея пришлось выйти на работу, чтобы отпраздновать день рождения Михаила Лермонтова.

У него не юбилей - великому поэту исполнилось бы 204 года, поэтому в учреждении культуры было немноголюдно.

Дату отмечали торжественным гашением почтовой карточки, она выпущена специально. На лицевой стороне изображена церковь святой Марии Египетской, которая находится в «Тарханах».

«Надо сказать, что в теме Лермонтова за последние годы это не первая карточка. Мы стараемся чтить и любить нашего великого земляка. Поэтому уже выпущены карточки с Барским домом, храм Михаила Архангела, портрет Лермонтова, два конверта - только за последние годы», - отметил зам. председателя регионального отделения Союза филателистов России Борис Москалев.

На бумаге появился первый оттиск штемпеля с датой 15.10.2018.

Карточки, погашенные в важную дату, имеют ценность для коллекционеров. Пензенские филателисты будут рассылать их друзьям по всей стране. Поставить подобную отметку в день рождения Лермонтова мог любой желающий. А потом гости Литературного музея наслаждались стихами великого поэта.