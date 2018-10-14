14.10.2018 | 14:28

В Покровском архиерейском соборе отметили престольный праздник. В храме прошли торжества по случаю Покрова Пресвятой Богородицы.

Верующие 14 октября вспоминают события 910 года. Согласно библейскому преданию, тогда Богородица распростерла над собравшимися во влахернском храме Константинополя свое покрывало и защитила местных жителей от нашествия войск противника.

«Вера усиливается в этот день. Хочется, чтобы Богородица всегда нам помогала, поддерживала, спасала, как спасла в те годы», - высказала свои чувства одна из верующих.

Храмы 14 октября украшают живыми цветами, а священники облачаются в синие одежды, символизирующие цвет неба. Праздничное богослужение в Покровском соборе возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

А в народном календаре Покров значится как начало зимы. Часто именно в этот день выпадает первый снег.