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Общество | В Покровском архиерейском соборе Пензы отметили престольный праздник

14.10.2018|14:28
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В Покровском архиерейском соборе отметили престольный праздник. В храме прошли торжества по случаю Покрова Пресвятой Богородицы.

Верующие 14 октября вспоминают события 910 года. Согласно библейскому преданию, тогда Богородица распростерла над собравшимися во влахернском храме Константинополя свое покрывало и защитила местных жителей от нашествия войск противника.

«Вера усиливается в этот день. Хочется, чтобы Богородица всегда нам помогала, поддерживала, спасала, как спасла в те годы», - высказала свои чувства одна из верующих.

Храмы 14 октября украшают живыми цветами, а священники облачаются в синие одежды, символизирующие цвет неба. Праздничное богослужение в Покровском соборе возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

А в народном календаре Покров значится как начало зимы. Часто именно в этот день выпадает первый снег.

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Гость|14.10.2018 15:16|

А почему попы катаются на иностранных джипах,а не на наших нивах?

Гость|14.10.2018 15:24|

Потому, мил человек, что господь послал. Кому джип а кому шиш. На храм не забывайте сбрасываться.

Кстати насчёт нашествия "противника" кто противник то? С таким подходом в Германии 9 мая гос праздником нужно сделать.

Гость|14.10.2018 15:33|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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