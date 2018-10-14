14.10.2018 | 11:26

В Пензенской области 30-летнюю женщину арестовали за неуплату алиментов двум детям - 12-летнему сыну и 9-летней дочери.

Она уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за нежелание содержать своих детей. Наказание в виде обязательных работ игнорировала, скрываясь от судебных приставов.

В начале октября нерадивую мать принудительно доставили в Кузнецкий межрайонный отдел УФССП России по Пензенской области, где в отношении нее составили административные протоколы за неуплату и уклонение.

В итоге суд принял решение подвергнуть женщину административному аресту на 12 суток.

«Теперь у должницы появилось свободное время, чтобы переосмыслить свое отношение к детям», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.