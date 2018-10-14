14.10.2018 | 10:11

В Кузнецке в творческом центре «Родина» завершился капитальный ремонт, на который выделили шесть миллионов рублей из областного бюджета. Здание было построено в 1982 году и с тех пор является главной сценой второго по величине города области.

Директор ТЦ «Родина» Любовь Борминцева поясняла, что имеющиеся вентиляционные люки вышли из строя и из-за открытых клапанов на сцене очень холодно. В процессе ремонта их закрыли, так что проблема решилась.

Также был восстановлен фасад (по технологии так называемого мокрого фасада), укреплены и утеплены стены, отремонтирован парапет крыши.

«Глава администрации Сергей Златогорский оценил качество проведенных работ и нацелил руководство творческого центра на дальнейшие планы по реконструкции и содержанию объекта культуры», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ранее сообщалось, что все работы должны завершить к 1 сентября.