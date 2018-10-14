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Общество | В 2018 году пензенцы выбирали для детей имена Януш, Ясина и Элен

14.10.2018|10:41
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Управление ЗАГС Пензенской области опубликовало статистику имен новорожденных за девять месяцев 2018 года.

Как оказалось, среди мальчиков наиболее распространенными именами стали Артем, Михаил, Кирилл, Дмитрий и Александр. Родители девочек чаще всего выбирали имена Анна, София и Виктория, а также Полина, Анастасия и Ксения.

В число уникальных и необычных имен попали: для мальчиков - Эмир, Эмин, Эмиль, Умар, Терлан, Януш, Ян, Эрик, Яким, Юсуф и Юнес; для девочек - Ясина, Ярослава, Эмина, Эмилия, Юлиана, Элиза, Элен и Юна.

«Всего органами ЗАГС Пензенской области за период с 1 января по 30 сентября 2018 года зарегистрировано 8 728 записей актов о рождении», - сообщили в управлении.

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Гость|14.10.2018 10:58|

Явно не русские так называли. Татары, узбеки и др. У них Эмины,Ясмины, Эмилии

Гость|14.10.2018 11:00|

Вероятно это смешанные браки,где редкие для нас имена. Потом мамы сменят религию и всё.

Имя: Гость
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