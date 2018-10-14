14.10.2018 | 10:41

Управление ЗАГС Пензенской области опубликовало статистику имен новорожденных за девять месяцев 2018 года.

Как оказалось, среди мальчиков наиболее распространенными именами стали Артем, Михаил, Кирилл, Дмитрий и Александр. Родители девочек чаще всего выбирали имена Анна, София и Виктория, а также Полина, Анастасия и Ксения.

В число уникальных и необычных имен попали: для мальчиков - Эмир, Эмин, Эмиль, Умар, Терлан, Януш, Ян, Эрик, Яким, Юсуф и Юнес; для девочек - Ясина, Ярослава, Эмина, Эмилия, Юлиана, Элиза, Элен и Юна.

«Всего органами ЗАГС Пензенской области за период с 1 января по 30 сентября 2018 года зарегистрировано 8 728 записей актов о рождении», - сообщили в управлении.