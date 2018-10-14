14.10.2018 | 10:58

В Пензе сотрудники городской администрации и полицейские проверили кафе, расположенное на улице Московской, 34, вблизи жилых домов. Горожане неоднократно жаловались на слишком громкую музыку в заведении в ночное время.

12 октября участники рейда наведались туда вместе с заявительницей, обратившейся в правоохранительные органы.

«В процессе мониторинга было установлено, что в кафе музыка звучала, но на прилегающей территории ее было не слышно. Нарушений алкогольного законодательства не выявлено», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Однако музыка громко играла в салонах двух машин, припаркованных на территории заведения. С их владельцами провели профилактические беседы. «Заявительница отказалась засвидетельствовать факты на автовладельцев», - уточнили в мэрии.

Администратора кафе предупредили о необходимости регулировать уровень громкости музыки вечером и ночью и постоянно контролировать работу заведения.