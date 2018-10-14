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Общество | Мэр Пензы предложил отгородить парковку рядом с рынком на ул. Попова

14.10.2018|13:08
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В Пензе подходит к концу капитальный ремонт улицы Попова. В настоящее время завершается мощение тротуаров бетонной плиткой, обустройство наружного освещения, нанесение разметки и установка знаков дорожного движения.

В воскресенье, 14 октября, объект посетил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Он переговорил с представителем подрядной организации и дал ряд поручений.

«Пешеходный переход возле гимназии № 53 должен быть современным, хорошо освещенным, оборудованным разметкой и искусственными неровностями. Речь идет об обеспечении безопасности наших детей», - заявил он.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Виктор Кувайцев также предложил отгородить парковку возле рынка, чтобы не допустить размещения автомобилей на тротуаре, прилегающем к зеленой зоне.

Все работы на улице Попова согласно контракту должны быть окончены к 1 ноября.

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Гость|14.10.2018 13:21|

Я так понял парковка там будет вместо участка леса? Браво витюша! Город развалил, бюджет без денег остааил, теперь ещё за лес взялся

Гость|14.10.2018 13:50|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://tok.pw/nefedov

Гость|14.10.2018 14:04|

penzainform.ru писал(a):

предложил отгородить парковку возле рынка
А потом сделать платной - что от этого ГАДА еще ожидать! Вот до него мэры - люди были, а этот как х... на блюде!!!

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