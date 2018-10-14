В Пензе подходит к концу капитальный ремонт улицы Попова. В настоящее время завершается мощение тротуаров бетонной плиткой, обустройство наружного освещения, нанесение разметки и установка знаков дорожного движения.
В воскресенье, 14 октября, объект посетил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Он переговорил с представителем подрядной организации и дал ряд поручений.
«Пешеходный переход возле гимназии № 53 должен быть современным, хорошо освещенным, оборудованным разметкой и искусственными неровностями. Речь идет об обеспечении безопасности наших детей», - заявил он.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, Виктор Кувайцев также предложил отгородить парковку возле рынка, чтобы не допустить размещения автомобилей на тротуаре, прилегающем к зеленой зоне.
Все работы на улице Попова согласно контракту должны быть окончены к 1 ноября.
Я так понял парковка там будет вместо участка леса? Браво витюша! Город развалил, бюджет без денег остааил, теперь ещё за лес взялся