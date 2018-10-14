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Общество | Белому медведю в Пензенском зоопарке устроили праздничный обед

14.10.2018|13:43
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Обитателю Пензенского зоопарка полярному медведю по кличке Белый исполнилось 7 лет. Ему решили устроить праздничный осенний обед, за которым в естественных условиях Арктики нужно было бы долго охотиться. Кроме того, в мерзлоте не растут арбузы и рябина. Зато разнообразное меню есть в зоопарке.

«Медведь у нас получает и растительные, и животные корма, в частности не меньше 6 кг мяса, около 5 кг рыбы плюс субпродукты. Иногда (один-два раза в неделю) дается живой корм. А из растительных кормов - сезонные овощи-фрукты», - рассказала ученый секретарь Пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

Белый медведь - зверь всеядный. На Северном Ледовитом океане он охотится на тюленей и моржей. Пензенскому Белому на обед подали рыбу, которую не каждый человек сможет позволить себе приготовить: горбушу, форель.

Медведь не сразу приступил к еде, во время публичного кормления он больше интересовался теми, кто пришел посмотреть на его праздник. В своем уютном бассейне так толком и не поевший Белый забавлялся с картонной коробкой, как с игрушкой, и позировал людям.

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