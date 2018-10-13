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Общество | В Пензе штабные подразделения в системе МВД отметили 100-летие

13.10.2018|16:29
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В 2018 году отмечается 100-летний юбилей штабных подразделений в системе Министерства внутренних дел.

«Если взять в целом и сравнить подразделения штаба с человеческим организмом, то это - мозг. От мозга зависит, как в человеческом организме будут работать все остальные органы. Так же и в МВД: мозг является направляющим и регулирующим звеном в целом управления Министерства внутренних дел», - сообщил врио начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.

«Не менее важной задачей является подготовка кадров для штабных подразделений. Ведь работать в них должны только настоящие специалисты своего дела, которые разбираются в специфике деятельности любой службы полиции. Такая должность требует от человека аналитического склада ума, умения мыслить логически и быстро принимать грамотные управленческие решения», - подчеркнул начальник штаба УМВД России по Пензенской области Олег Лемтюгов.

Владимир Махаев проработал в органах внутренних дел более 30 лет. За его плечами служба в Афганистане, уголовном розыске. Был он и начальником паспортного отдела, возглавлял штаб.

«Это совокупность всех служб, которые концентрируются при штабе. Я должен как руководитель штаба давать оценку каждой службе, а потом готовить обобщенные документы для Министерства внутренних дел, для партийных советских органов», - рассказал ветеран.

Помимо аналитической работы, которой занимаются сотрудники штаба, личный состав несет службу и на Северном Кавказе.

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