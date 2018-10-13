13.10.2018 | 10:02

В пятницу, 19 октября, в пензенском микрорайоне Заря на площади около двух гектаров планируется посадить памятную аллею из деревьев и кустарников. Она будет посвящена заслуженному лесоводу Российской Федерации Андрею Степанову, более 45 лет проработавшего в отрасли.

Андрей Тихонович начал трудовую деятельность в 1952 году с должности мастера лесного хозяйства в Воронежской области. С 1962 года работал в Пензенской области на должностях инженера лесного хозяйства отдела лесовосстановления, заместителя начальника отдела лесного хозяйства, охраны и защиты леса, начальника отдела лесного хозяйства, начальника отдела госконтроля.

«Под руководством Андрея Степанова был создан музей леса с обширной выставочной экспозицией, в котором он проводил познавательные экскурсии среди школьников и рассказывал о бережном отношении к лесным богатствам», - уточнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Музей леса расположен в здании регионального минлесхоза (Лодочный проезд, 10). Наибольшее количество посетителей в нем бывает во время проведения традиционной акции «Лесники открывают двери».