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Общество | В Пензе посадят памятную аллею в честь создателя музея леса

13.10.2018|10:02
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В пятницу, 19 октября, в пензенском микрорайоне Заря на площади около двух гектаров планируется посадить памятную аллею из деревьев и кустарников. Она будет посвящена заслуженному лесоводу Российской Федерации Андрею Степанову, более 45 лет проработавшего в отрасли.

Андрей Тихонович начал трудовую деятельность в 1952 году с должности мастера лесного хозяйства в Воронежской области. С 1962 года работал в Пензенской области на должностях инженера лесного хозяйства отдела лесовосстановления, заместителя начальника отдела лесного хозяйства, охраны и защиты леса, начальника отдела лесного хозяйства, начальника отдела госконтроля.

«Под руководством Андрея Степанова был создан музей леса с обширной выставочной экспозицией, в котором он проводил познавательные экскурсии среди школьников и рассказывал о бережном отношении к лесным богатствам», - уточнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Музей леса расположен в здании регионального минлесхоза (Лодочный проезд, 10). Наибольшее количество посетителей в нем бывает во время проведения традиционной акции «Лесники открывают двери».

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Гость|13.10.2018 10:21|

А когда посадят министра лесного хозяйства?

Гость|13.10.2018 10:21|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://bit.do/domka

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