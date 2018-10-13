13.10.2018 | 11:22

В пятницу, 12 октября, в большом зале Пензенской областной филармонии прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший по профессии».

Конкурс представителей рабочих специальностей на призы губернатора Пензенской области прошел в шестой раз. Как и раньше, в нем было 10 номинаций. Участие в профессиональных состязаниях приняли более 150 человек.

Победители определялись в сферах приборостроения и АПК, строительства и транспорта, легкой, лесной и пищевой промышленности. Свои профессиональные навыки, знания и умения представили водители, трактористы, машинисты, пожарные в сфере лесотушения, каменщики, плиточники, пчеловоды, радиомонтажники, кондитеры и швеи.

Профессионалов, признанных лучшими в области, поздравил губернатор Иван Белозерцев. По его мнению, конкурс повышает уровень престижности рабочих профессий, выполняет задачу их популяризации среди молодежи.

«Отдельно хочу пожелать удачи победителю регионального этапа конкурса в номинации «Лучший кондитер», который будет представлять Пензенскую область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства 30 октября в Тамбовской области», - пожелал удачи конкурсанту глава региона.

«Победителям и призерам областного конкурса профессионального мастерства губернатор вручил дипломы I, II, III степеней и ценные призы. Обладателям первых мест в каждой из десяти номинаций он передал ключи от автомобилей Datsun on-DO. Автомашины ждали своих владельцев у здания филармонии, на Юбилейной площади», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Наградой за вторые и третьи места стали соответственно телевизоры и ноутбуки. Все участники конкурса профессионалов получили поощрительные призы.