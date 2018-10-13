Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|13 окт 2018|18:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.50  |  $  65.98

Общество | В микрорайоне ГПЗ-24 благодаря помощи Вадима Супикова появился новый сквер

13.10.2018|16:57
Печать

В субботу, 13 сентября, в пензенском микрорайоне ГПЗ-24 состоялся субботник, в котором приняли участие более 300 человек. Вместе с активистами новый сквер заложил руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков.

Коллективную просьбу жителей о создании нового зеленого уголка в общественную приемную Вадима Супикова 6 сентября подала Татьяна Салеева. Жители микрорайона ГПЗ-24 просили помочь в благоустройстве территории у спортивно-ледового комплекса «Золотая шайба».

Многие родители приводят детей на секции и часами ждут их на улице, а перед самим комплексом находится огромный пустырь, который можно превратить в хороший сквер, говорилось в обращении.

Депутат оперативно откликнулся на просьбу избирателей. На общественном совете микрорайона была достигнута договоренность о благоустройстве территории, посадке 355 саженцев и установке двух скамеек.

Парламентарий отметил, что добрые дела всегда объединяют, несут положительные эмоции, воспитывают уважение к тому месту, где живешь. Он выразил уверенность, что со временем этот парк станет любимым место отдыха горожан.

В рамках субботника деревья высадили не только у спортивного комплекса, но и у второго корпуса школы № 77, провели работы по благоустройству у многоквартирного дома № 31 на улице Антонова.

Жители микрорайона выразили благодарность депутату за быстрое выполнение наказов избирателей и пожелали парламентарию успехов в законотворческой деятельности на благо избирательного округа № 1 и всей Пензенской области.

В завершение праздника всех участников акции по благоустройству микрорайона угостили пирожками и чаем из самовара.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 