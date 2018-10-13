13.10.2018 | 16:57

В субботу, 13 сентября, в пензенском микрорайоне ГПЗ-24 состоялся субботник, в котором приняли участие более 300 человек. Вместе с активистами новый сквер заложил руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков.

Коллективную просьбу жителей о создании нового зеленого уголка в общественную приемную Вадима Супикова 6 сентября подала Татьяна Салеева. Жители микрорайона ГПЗ-24 просили помочь в благоустройстве территории у спортивно-ледового комплекса «Золотая шайба».

Многие родители приводят детей на секции и часами ждут их на улице, а перед самим комплексом находится огромный пустырь, который можно превратить в хороший сквер, говорилось в обращении.

Депутат оперативно откликнулся на просьбу избирателей. На общественном совете микрорайона была достигнута договоренность о благоустройстве территории, посадке 355 саженцев и установке двух скамеек.

Парламентарий отметил, что добрые дела всегда объединяют, несут положительные эмоции, воспитывают уважение к тому месту, где живешь. Он выразил уверенность, что со временем этот парк станет любимым место отдыха горожан.

В рамках субботника деревья высадили не только у спортивного комплекса, но и у второго корпуса школы № 77, провели работы по благоустройству у многоквартирного дома № 31 на улице Антонова.

Жители микрорайона выразили благодарность депутату за быстрое выполнение наказов избирателей и пожелали парламентарию успехов в законотворческой деятельности на благо избирательного округа № 1 и всей Пензенской области.

В завершение праздника всех участников акции по благоустройству микрорайона угостили пирожками и чаем из самовара.