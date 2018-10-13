13.10.2018 | 09:18

С 1 января 2019 года в Пензе увеличится выкупная стоимость земельных участков под объектами недвижимости. Это касается земли, которой распоряжаются органы местного самоуправления.

Повышение выкупной стоимости для арендаторов объясняется тем, что в соответствии с законодательством в Пензенской области проведена кадастровая оценка земельных участков, относящихся к категории «земли населенных пунктов», и сооружений.

«По информации Департамента государственного имущества Пензенской области, после новой оценки налоговая база вырастет в среднем на 20-25%», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Кадастровая стоимость необходима для любых операций с собственностью. Из нее вычисляются налог, арендная плата за землю и стоимость выкупа земли под объектами недвижимости.