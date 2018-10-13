13.10.2018 | 12:57

Родственники умершего 6-летнего мальчика утверждают, что причиной его смерти стала некачественно оказанная медицинская помощь.

Ранее озвучивалась предварительная версия: ребенка лишило жизни инфекционное заболевание.

В редакцию портала «ПензаИнформ» позвонил отец ребенка (по этическим причинам его имя не называется). Он полностью представился, сообщил свой телефон и адрес.

«5 октября сын вечером играл, кувыркался и, по-видимому, травмировал правую руку. Утром в субботу он стал жаловаться на боль. Я был на работе, жена с ребенком поехала в травмпункт. Там ему на руку наложили лонгету. Примерно через час у мальчика начала подниматься температура, к вечеру она достигла 40 градусов. Мы вызвали скорую, врачи сделали укол, под утро жар спал.

В воскресенье супруга вновь повезла сына в травмпункт, уже к другому доктору. Тот сказал, что ребенку перетянули лонгетой руку, и вновь переложил ее. К 9 часам вечера рука очень опухла, мы опять вызвали скорую помощь, но нас отговорили от госпитализации. А в час ночи начались судороги. На машине реанимации сына отвезли в областную детскую больницу, три часа врачи боролись за его жизнь, но было поздно», - рассказал пензенец.

Отец ребенка также добавил: в морге ему сказали, что из-за слишком тугой лонгеты начался некроз тканей, токсины попали в кровь, у мальчика отказали почки.

Свои слова мужчина подтвердил копией справки из морга. В ней указаны обстоятельства, при которых 6 октября 2018 года произошла травма: «Сдавление гипсовой лонгетой мышц правой верхней конечности». В графе «Причина смерти» стоит «Острая почечная недостаточность» и «Травматическая анурия».

Родители умершего малыша обратились в Следственное управление СК России по Пензенской области.

«Нам обещали разобраться и дать оценку качества медицинской помощи, оказанной сыну», - завершил рассказ пензенец.