Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|13 окт 2018|13:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.50  |  $  65.98

Общество | Пензенец не согласен с названной причиной смерти его 6-летнего сына

13.10.2018|12:57
Печать

Родственники умершего 6-летнего мальчика утверждают, что причиной его смерти стала некачественно оказанная медицинская помощь.

Ранее озвучивалась предварительная версия: ребенка лишило жизни инфекционное заболевание.

В редакцию портала «ПензаИнформ» позвонил отец ребенка (по этическим причинам его имя не называется). Он полностью представился, сообщил свой телефон и адрес.

«5 октября сын вечером играл, кувыркался и, по-видимому, травмировал правую руку. Утром в субботу он стал жаловаться на боль. Я был на работе, жена с ребенком поехала в травмпункт. Там ему на руку наложили лонгету. Примерно через час у мальчика начала подниматься температура, к вечеру она достигла 40 градусов. Мы вызвали скорую, врачи сделали укол, под утро жар спал.

В воскресенье супруга вновь повезла сына в травмпункт, уже к другому доктору. Тот сказал, что ребенку перетянули лонгетой руку, и вновь переложил ее. К 9 часам вечера рука очень опухла, мы опять вызвали скорую помощь, но нас отговорили от госпитализации. А в час ночи начались судороги. На машине реанимации сына отвезли в областную детскую больницу, три часа врачи боролись за его жизнь, но было поздно», - рассказал пензенец.

Отец ребенка также добавил: в морге ему сказали, что из-за слишком тугой лонгеты начался некроз тканей, токсины попали в кровь, у мальчика отказали почки.

Свои слова мужчина подтвердил копией справки из морга. В ней указаны обстоятельства, при которых 6 октября 2018 года произошла травма: «Сдавление гипсовой лонгетой мышц правой верхней конечности». В графе «Причина смерти» стоит «Острая почечная недостаточность» и «Травматическая анурия».

Родители умершего малыша обратились в Следственное управление СК России по Пензенской области.

«Нам обещали разобраться и дать оценку качества медицинской помощи, оказанной сыну», - завершил рассказ пензенец.

0
0
0
0
 
Гость|13.10.2018 13:24|

не врачи а твари

Гость|13.10.2018 13:25|

бездари, только и могут, что за деньги учиться.

Гость|13.10.2018 13:29|

Маленький ангелочек

Гость|13.10.2018 13:30|

penzainform.ru писал(a):

Нам обещали разобраться и дать оценку качества медицинской помощи, оказанной сыну», - завершил рассказ пензенец.
Они сами на себя копромат собирать будут?

Гость|13.10.2018 13:33|

Давно пора всю медицину Пензенской области перетряхнуть. А то что то расслабились,погнались за большими деньгами,а про качество услуг забыли. Будто скот лечат. Раньше слово врача что то значило и им все доверяли,а теперь ни единому слову нет веры.

Гость|13.10.2018 13:33|

Гость писал(a):

Гость|13.10.2018 13:25|

бездари, только и могут, что за деньги учиться.[/. Хорошо, если "учиться". Не редки случаи, когда дипломы медиков покупают... Уроды, загубили жизнь ребёнку и семье! Когда уже введут индивидуальное лицензирование медиков?!?!!!!

Гость|13.10.2018 13:35|

Че за пидр с опознанием один гандон заебал с пресом другой появился

Гость|13.10.2018 13:36|

Соболезную родителям...такое горе... Боритесь за справедливость до конца!!! Сил вам и терпения пережить этот ужас.

Гость|13.10.2018 13:39|

САмое обидное-следуя из прецедентов, которые были ранее услышаны из сми, врача как максимум уволят, но больницу возложат компенсацию, от которой она будет всячески пытаться отбрехнуться, а косячный стрючок так и останется на своем месте...

Гость|13.10.2018 13:42|

А что такое-"лОнгета"?

Гость|13.10.2018 13:43|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Опознание

Гость|13.10.2018 13:45|

ИНФЕКЦИЯ ЭТО ПОСЛЕДСТВИЯ,А ПЕРВОПРИЧИНА НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННО ОБРАБОТАННАЯ РУКА...

СИЛ ВАМ ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ.СОБОЛЕЗНУЮ...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 