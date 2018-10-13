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Общество | Мэр Пензы поручил очистить мусорные площадки и убрать опавшую листву

13.10.2018|10:47
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В субботу, 13 октября, в администрации Пензы обсуждалась подготовка к общегородскому субботнику. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава администрации Виктор Кувайцев обязал подчиненных продолжить беседы с горожанами о территориях, требующих уборки. Он также поручил уделить особое внимание очистке контейнерных площадок от мусора.

Кроме того, перед директорами предприятий «Зеленое хозяйство г. Пензы» и «Пензадормост» поставлена задача тщательнее убирать опавшую листву, особенно в общественных местах.

Субботник во всей Пензенской области запланирован на 20 октября. Ранее губернатор Иван Белозерцев поручил заранее начать подготовку ко всеобщей осенней уборке. Он также призвал глав муниципалитетов посещать проблемные места, фотографироваться и выкладывать снимки в Интернет.

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Гость|13.10.2018 10:57|

Надо не листву убирать,а пластик,стекло,пакеты. Море мусора.

Гость|13.10.2018 11:58|

Гость писал(a):

Надо не листву убирать,а пластик,стекло,пакеты. Море мусора
Листву в парках,скверах,на газонах убирать не надо,земля после уборки мёртвая .

Гость|13.10.2018 12:14|

Уже наблюдаются группы студентов, которые почемуто убирают территорию за мун зелёное хозяёство. Это явное нарушение законодательства. Посему прокуратура бездействует?

Имя: Гость
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