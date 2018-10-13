13.10.2018 | 10:47

В субботу, 13 октября, в администрации Пензы обсуждалась подготовка к общегородскому субботнику. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава администрации Виктор Кувайцев обязал подчиненных продолжить беседы с горожанами о территориях, требующих уборки. Он также поручил уделить особое внимание очистке контейнерных площадок от мусора.

Кроме того, перед директорами предприятий «Зеленое хозяйство г. Пензы» и «Пензадормост» поставлена задача тщательнее убирать опавшую листву, особенно в общественных местах.

Субботник во всей Пензенской области запланирован на 20 октября. Ранее губернатор Иван Белозерцев поручил заранее начать подготовку ко всеобщей осенней уборке. Он также призвал глав муниципалитетов посещать проблемные места, фотографироваться и выкладывать снимки в Интернет.