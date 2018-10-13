13.10.2018 | 15:49

Коллектив 4 класса «А» школы № 49 присоединился к акции «Чистый город». В рамках осеннего месячника по благоустройству ребята сделали уборку в сквере на улице Володарского.

«Я считаю, что такие акции должны проводиться как можно чаще, особенно для школьников, потому что они помогают научить детей уважать как свой, так и чужой труд», - отметила учитель школы Марина Псеткина.

«Мы читаем много книг о природе, и мы бережем ее, стараемся ее сберечь, и поэтому мы решили помочь нашему городу, чтобы он стал чище, и убраться здесь», - рассказал ученик Кирилл Корабельщиков.

На территории у скульптурного изображения молодой семьи опавшую листву сметали и дети, и взрослые. Родители одобряют начинания своих дочерей и сыновей и тоже участвуют в уборке.

Для Златы Васильевой это не первый субботник. Девочка не раз помогала наводить порядок и у своего дома.

«Мне кажется, бросают очень много мусора люди, тем самым загрязняя планету», - рассудила юная активистка.

Вот и стараются ребята сделать окружающий мир чуточку чище.