12.10.2018 | 09:57

Общественный транспорт будет возить зареченцев в садоводческие общества как минимум до конца октября. Однако периодичность выхода автобусов на линию изменится: с 15 октября они будут возить дачников лишь по субботам и воскресеньям.

Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на заместителя главы администрации Заречного Илью Дильмана.

«Решение о завершении сезона дачных перевозок будет приниматься в зависимости от погоды и пассажиропотока», - сообщает портал.

Для пензенцев последним днем, когда автобусы выйдут на дачные маршруты, станет воскресенье, 21 октября. Общественный транспорт доставляет жителей областного центра к их участкам и обратно трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям.