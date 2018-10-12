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Общество | Зареченцы смогут добираться до дач на автобусах до конца октября

12.10.2018|09:57
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Общественный транспорт будет возить зареченцев в садоводческие общества как минимум до конца октября. Однако периодичность выхода автобусов на линию изменится: с 15 октября они будут возить дачников лишь по субботам и воскресеньям.

Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на заместителя главы администрации Заречного Илью Дильмана.

«Решение о завершении сезона дачных перевозок будет приниматься в зависимости от погоды и пассажиропотока», - сообщает портал.

Для пензенцев последним днем, когда автобусы выйдут на дачные маршруты, станет воскресенье, 21 октября. Общественный транспорт доставляет жителей областного центра к их участкам и обратно трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям.

Источник — gorodz.info
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Гость|12.10.2018 10:53|

зачем нам новости про лучший город земли?

Имя: Гость
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