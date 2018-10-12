12.10.2018 | 10:05

Во дворе домов № 25, 27, 29 и 31 на улице Мира в Пензе обустроили новую детскую площадку - установили игровые и спортивные элементы. Работы проведены в рамках рассчитанной до 2022 года программы по формированию современной городской среды.

«Заказчиком является Управление ЖКХ г. Пензы. Обустройство детской игровой площадки выполнено на условиях софинансирования», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Местные жители оплатили 5% от стоимости работ - 138 тыс. руб. Общее финансирование составило 2 млн 778 тыс. 856 руб. При проведении работ подрядная организация учла все пожелания горожан.

В мэрии подчеркнули, что в этом году особое внимание уделяется обустройству безопасного резинового покрытия на новых игровых и спортивных площадках в Пензе. Площадь такого покрытия во дворе на улице Мира составила 458 кв. м.