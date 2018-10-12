Во дворе домов № 25, 27, 29 и 31 на улице Мира в Пензе обустроили новую детскую площадку - установили игровые и спортивные элементы. Работы проведены в рамках рассчитанной до 2022 года программы по формированию современной городской среды.
«Заказчиком является Управление ЖКХ г. Пензы. Обустройство детской игровой площадки выполнено на условиях софинансирования», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Местные жители оплатили 5% от стоимости работ - 138 тыс. руб. Общее финансирование составило 2 млн 778 тыс. 856 руб. При проведении работ подрядная организация учла все пожелания горожан.
В мэрии подчеркнули, что в этом году особое внимание уделяется обустройству безопасного резинового покрытия на новых игровых и спортивных площадках в Пензе. Площадь такого покрытия во дворе на улице Мира составила 458 кв. м.
Наверно, конструкции детской площадки сделаны из золота. Покрасили, лишь для того, чтобы быстро не сперли. Деская площадка, конечно, красивая, но 2800000, как-то дороговато. 1 лям - красная цена. С этого явно кто-то хорошо поимел.