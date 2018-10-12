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Общество | Во дворе на улице Мира установили детскую площадку за 2,8 млн руб.

12.10.2018|10:05
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Во дворе домов № 25, 27, 29 и 31 на улице Мира в Пензе обустроили новую детскую площадку - установили игровые и спортивные элементы. Работы проведены в рамках рассчитанной до 2022 года программы по формированию современной городской среды.

«Заказчиком является Управление ЖКХ г. Пензы. Обустройство детской игровой площадки выполнено на условиях софинансирования», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Местные жители оплатили 5% от стоимости работ - 138 тыс. руб. Общее финансирование составило 2 млн 778 тыс. 856 руб. При проведении работ подрядная организация учла все пожелания горожан.

В мэрии подчеркнули, что в этом году особое внимание уделяется обустройству безопасного резинового покрытия на новых игровых и спортивных площадках в Пензе. Площадь такого покрытия во дворе на улице Мира составила 458 кв. м.

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Гость|12.10.2018 10:27|

Наверно, конструкции детской площадки сделаны из золота. Покрасили, лишь для того, чтобы быстро не сперли. Деская площадка, конечно, красивая, но 2800000, как-то дороговато. 1 лям - красная цена. С этого явно кто-то хорошо поимел.

Гость|12.10.2018 10:51|

Гость писал(a):

Деская площадка, конечно, красивая, но 2800000, как-то дороговато. 1 лям - красная цена. С этого явно кто-то хорошо поимел.
Тебя, неэффективного менеджера, не спрашивали...

Гость|12.10.2018 11:01|

Безбожно пилят . Черти кругом .

Гость|12.10.2018 11:12|

А смету на площадку повесьте рядом с площадкой. Пусть все ознакомиться с расценками.

Гость|12.10.2018 11:18|

Гость писал(a):

С этого явно кто-то хорошо поимел.
Так это прекрасно. Все при деле.

Имя: Гость
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