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Общество | В Центре хореографического искусства провели дискотеку для пенсионеров

12.10.2018|17:05
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В Центре хореографического искусства прошла дискотека для тех, кому «далеко за...» В бывшем ДК имени 40-летия Октября клуб любителей танцев «Ностальгия» открыл новый сезон. Из колонок звучали как старые, так и современные композиции.

«Современная музыка нас не интересует, мы уже к ней не привыкнем. Я люблю лезгинку танцевать», - рассказала жительница г. Пензы Юлия Андреева.

Она уже 25 лет посещает подобные вечера отдыха. В свои 83 года пенсионерка «зажигает» на танцполе и сочувствует тем бабушкам, которые ведут пассивный образ жизни.

«Сюда очень мало моих сверстниц вообще ходит, нас ходит всего только четыре человека. Все остальные сидят у подъезда», - добавила пенсионерка.

«Уже многие летние площадки в городе закончили подобные программы, людям хочется уже пойти в тепло. Людям нравится приходить сюда, поскольку часто здесь мы устраиваем концертные программы с участием коллективов, исполняющих живую музыку. Очень часто я выступаю здесь», - отметила художественный руководитель ЦХИ Ольга Козырева.

Вечера отдыха для представителей старшего поколения будут проходить в Центре хореографического искусства каждое воскресенье.

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Гость|12.10.2018 18:37|

Чем бы "дитя" не тешилась,лишь бы молодым плешь не проедала.

Гость|12.10.2018 18:41|

penzainform.ru писал(a):

«Сюда очень мало моих сверстниц вообще ходит, нас ходит всего только четыре человека. Все остальные сидят у подъезда», - добавила пенсионерк
Остальные в меру сил занимаются с внуками, а не шляются по дискотекам.

Гость|12.10.2018 18:58|

Они в поисках на дискотеках!

Имя: Гость
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