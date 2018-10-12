12.10.2018 | 17:05

В Центре хореографического искусства прошла дискотека для тех, кому «далеко за...» В бывшем ДК имени 40-летия Октября клуб любителей танцев «Ностальгия» открыл новый сезон. Из колонок звучали как старые, так и современные композиции.

«Современная музыка нас не интересует, мы уже к ней не привыкнем. Я люблю лезгинку танцевать», - рассказала жительница г. Пензы Юлия Андреева.

Она уже 25 лет посещает подобные вечера отдыха. В свои 83 года пенсионерка «зажигает» на танцполе и сочувствует тем бабушкам, которые ведут пассивный образ жизни.

«Сюда очень мало моих сверстниц вообще ходит, нас ходит всего только четыре человека. Все остальные сидят у подъезда», - добавила пенсионерка.

«Уже многие летние площадки в городе закончили подобные программы, людям хочется уже пойти в тепло. Людям нравится приходить сюда, поскольку часто здесь мы устраиваем концертные программы с участием коллективов, исполняющих живую музыку. Очень часто я выступаю здесь», - отметила художественный руководитель ЦХИ Ольга Козырева.

Вечера отдыха для представителей старшего поколения будут проходить в Центре хореографического искусства каждое воскресенье.