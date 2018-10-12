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Общество | В Пензе определят сумму, необходимую на восстановление лагеря «Романтик»

12.10.2018|16:44
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В пятницу, 12 октября, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсудили судьбу лагеря «Романтик», где раньше отдыхали дети из неблагополучных семей.

Начальник Социального управления Пензы Ирина Федонина сообщила, что в настоящее время объект находится на консервации. В городском бюджете заложены средства на его охрану: оплату работы сторожей, видеонаблюдение. Также оплачиваются коммунальные услуги.

«Была заказана проектно-сметная документация на второй (аварийный) корпус. Торги выиграла липецкая компания, но вовремя не сдала. У нас начались арбитражные суды. Мы их выиграли, суд обязал подрядчика сдать работы с положительной экспертизой в двухмесячный срок. Первая часть проведена, идет вторая часть, обещают сдать в конце октября», - пояснила Ирина Федонина.

Депутат Михаил Шленчик поинтересовался, что будет дальше, после получения ПСД, заложены ли в бюджет деньги на саму реконструкцию лагеря.

Ирина Федонина пояснила, что, не имея на руках проектно-сметной документации, нельзя просчитать стоимость работ и, соответственно, заложить средства в бюджет. По мнению Михаила Шленчика, можно хотя бы установить предварительную сумму.

«Средства можно уже сейчас закладывать в бюджет следующего года, какая бы сумма ни была. Это не такие большие деньги, да хоть 100 миллионов. Лучше деньги отдать, чем получать эти 11%», - заявил народный избранник, напомнив, что за минувшее лето уровень подростковой преступности вырос на 11%.

Также депутат попросил ответить на вопрос, будет ли меняться профиль учреждения, если его все же отремонтируют.

«Даже если мы его отремонтируем, он будет обыкновенным загородным лагерем. В этом году на сайте leto58 мы получили более 8 000 заявок от родителей, а путевок выдали 4 500, потому что не хватает мест для отдыха. Отремонтируем «Романтик» - откроем дополнительные места для отдыха городских детей», - объяснил ситуацию заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

В заключение Михаил Шленчик попросил к ближайшей сессии городской думы представить суммы, чтобы депутаты могли принять по ним решение.

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Гость|12.10.2018 17:30|

Какой лагерь может быть в черте города

Имя: Гость
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