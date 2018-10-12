12.10.2018 | 08:59

В среду, 10 октября, в Пачелмском районе стартовал новый проект под названием «Формула жизни». Он является продолжением программы «Здоровое лето» и рассчитан на взрослое население. В перспективе в нем примут участие жители всей области.

«Суть «Формулы жизни» заключается в том, что по итогам диспансеризации среди пациентов отобрана группа неравнодушных к своему здоровью людей, готовых следовать советам и рекомендациям медиков, соблюдать правильное питание и вести активный образ жизни», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

На начальном этапе 83 жителя Пачелмского района прошли мастер-классы от главных внештатных специалистов минздрава - кардиолога, эндокринолога и диетолога. Они не только научились измерять артериальное давление и следить за уровнем глюкозы в крови, но и освоили основы правильного питания и взяли на заметку новые здоровые рецепты, которые станут теперь основой их рациона.

Через два месяца будут подведены итоги. Пачелмцы, достигшие наилучших результатов, получат от администрации района пожизненные бесплатные абонементы в бассейн или спортивный зал.