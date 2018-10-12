12.10.2018 | 17:58

От администрации Кузнецка требуют принять срочные меры по организации отопительного сезона. По состоянию на 8 октября ресурс поступил только в 168 многоквартирных домов из 465, в 11 школ из 15, в 22 детских сада из 25.

Между тем, согласно постановлению местной администрации, пуск тепла в объекты соцкультбыта должен быть начаться с 1 октября, а в МКД - с 4-го.

Одна из основных причин несоблюдения графика - несвоевременная реконструкция участка теплотрассы в районе строящегося хирургического комплекса. Когда ремонт был выполнен, при заполнении системы теплоснабжения неоднократно случались порывы участков сетей.

«Администрация города не уделила должного внимания вопросам подготовки к отопительному сезону, не приняла необходимые меры к устранению нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда здоровью населения, в том числе несовершеннолетних воспитанников образовательных учреждений», - заявила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

8 октября прокурор Кузнецка внес главе администрации представление с требованием о незамедлительном его рассмотрении, устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.