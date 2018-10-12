Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|12 окт 2018|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.50  |  $  65.98

Общество | В Кузнецке задержали подачу отопления в 300 домов, 4 школы и 3 детсада

12.10.2018|17:58
Печать

От администрации Кузнецка требуют принять срочные меры по организации отопительного сезона. По состоянию на 8 октября ресурс поступил только в 168 многоквартирных домов из 465, в 11 школ из 15, в 22 детских сада из 25.

Между тем, согласно постановлению местной администрации, пуск тепла в объекты соцкультбыта должен быть начаться с 1 октября, а в МКД - с 4-го.

Одна из основных причин несоблюдения графика - несвоевременная реконструкция участка теплотрассы в районе строящегося хирургического комплекса. Когда ремонт был выполнен, при заполнении системы теплоснабжения неоднократно случались порывы участков сетей.

«Администрация города не уделила должного внимания вопросам подготовки к отопительному сезону, не приняла необходимые меры к устранению нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда здоровью населения, в том числе несовершеннолетних воспитанников образовательных учреждений», - заявила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

8 октября прокурор Кузнецка внес главе администрации представление с требованием о незамедлительном его рассмотрении, устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

0
0
0
0
 
Гость|12.10.2018 18:10|

Все воспринимают как должное, ежемесячно получают хорошие з/платы, тундра настоящая

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 