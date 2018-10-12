12.10.2018 | 13:32

Кузнецкое теплоснабжающее предприятие даже в Верховном суде РФ не смогло доказать, что в 2018 году стоимость гигакалории должна составлять более 3 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

В 2017 году АО «Гидромаш-Групп» обратилось в управление с заявлением об установлении тарифа на тепловую энергию на 2018 год в размере 3 108, 29 руб. за 1 Гкал. Специалисты проанализировали обоснование тарифа, исключили необоснованные расходы и установили экономически обоснованный тариф - 1 678,23 руб. за 1 Гкал.

Не согласившись с этим решением, поставщики тепла обратились в Пензенский областной суд с иском о признании приказа управления недействительным. Однако суд признал тарифное решение законным и обоснованным.

11 октября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил профессиональную компетентность сотрудников управления при рассмотрении материалов АО «Гидромаш-Групп» и закрепил снижение величины тарифа для потребителей Кузнецка.