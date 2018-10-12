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Общество | В Кузнецке тепловики пытались почти вдвое завысить стоимость гигакалории

12.10.2018|13:32
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Кузнецкое теплоснабжающее предприятие даже в Верховном суде РФ не смогло доказать, что в 2018 году стоимость гигакалории должна составлять более 3 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

В 2017 году АО «Гидромаш-Групп» обратилось в управление с заявлением об установлении тарифа на тепловую энергию на 2018 год в размере 3 108, 29 руб. за 1 Гкал. Специалисты проанализировали обоснование тарифа, исключили необоснованные расходы и установили экономически обоснованный тариф - 1 678,23 руб. за 1 Гкал.

Не согласившись с этим решением, поставщики тепла обратились в Пензенский областной суд с иском о признании приказа управления недействительным. Однако суд признал тарифное решение законным и обоснованным.

11 октября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил профессиональную компетентность сотрудников управления при рассмотрении материалов АО «Гидромаш-Групп» и закрепил снижение величины тарифа для потребителей Кузнецка.

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Гость|12.10.2018 13:49|

Пацаны, не расстраивайтесь, шумиха уляжется и нарисуете лохам даже 4 т.р. за Гкал - заплатят, никуда не денутся.

Гость|12.10.2018 13:52|

У Менделя инфляция 3.5 %. Охренели что ли инфляцию в 100% рисовать?

Гость|12.10.2018 14:01|

Гость писал(a):

У Менделя инфляция 3.5 %.
У ПАРАЗИТОВ ИНФЛЯЦИИ НЕ БЫВАЕТ.

Гость|12.10.2018 14:15|

penzainform.ru писал(a):

11 октября 2018 года Верховный суд РФ подтвердил профессиональную компетентность сотрудников управления при рассмотрении материалов АО «Гидромаш-Групп» и закрепил снижение величины тарифа для потребителей Кузнецка.
снижения никакого нет. подтвердили действующий тариф и все.

Имя: Гость
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