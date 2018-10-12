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Общество | В 2019 году в центральном парке Заречного построят кордодром

12.10.2018|09:17
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В 2019 году в центральном парке «Заречье» появится площадка для авиамодельного спорта - кордодром. Его разместят под мостом, где сейчас установлено сетчатое ограждение.

Раньше кордодром находился возле Центра детского технического творчества. На новом месте диаметр площадки увеличат до 51 метра, как положено по нормативам. На объекте сделают уклоны, чтобы при необходимости по ним могла уходить вода, проведут освещение.

«Площадку заасфальтируют и огородят высоким забором так же, как и на прежнем месте», - уточнил начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Заречного Михаил Палаткин.

По его словам, работы будут вестись на внебюджетные средства и начнутся летом 2019 года.

«Кордодром станет многофункциональным. Летом он будет использоваться еще и как роллердром, а зимой - как каток», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

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Гость|12.10.2018 09:29|

Вандалов и лосей уберите из города.В криминальных сводках на уровне РЦ Шемышейка.

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