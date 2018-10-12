12.10.2018 | 12:45

Завершать строительство трех секций дома на улице Пушкина и многоэтажки на 8 Марта будет холдинг «Термодом». В четверг, 11 октября, специально созданная комиссия провела передачу объектов предыдущего застройщика - компании «Пензастрой».

«Атмосферное воздействие негативно повлияло на состояние строительных конструкций. Но можно все исправить, все достроить правильно», - отметил начальник бюро инноваций компании «Термодом» Александр Пресняков.

Возведение этих домов было приостановлено из-за банкротства застройщика. В течение нескольких лет люди, которые приобрели квартиры в строящемся здании, обращались в правительство с просьбой решить проблему. Теперь наконец их желание исполнилось.

«Заводим сюда свою охрану, инженерно-технических работников, составляем мероприятия по выполнению первоочередных работ. Это хорошая новость для дольщиков, так как «Термодом» - устойчивая компания, которая выполняет взятые на себя обязательства», - пояснил главный инженер компании Андрей Пчелинцев.

Действительно, «Термодом» работает на рынке недвижимости 20 лет. За эти годы было построено более 100 объектов. Это и жилые дома, и социальные объекты.

При реализации своего главного проекта — микрорайона Город Спутник — «Термодом» не только возводит дома, но и строит дороги, благоустраивает общественные пространства, создает всю необходимую инфраструктуру.

После завершения работ в проблемном доме холдинг продолжит возведение жилого комплекса «8 Марта».

«Тогда Пензу украсит еще один красивый, яркий жилой комплекс от компании «Термодом», — подчеркнула начальник юридического отдела холдинга Елена Табаченкова.

Стоит отметить и тот факт, что возведение указанных домов в Пензе никак не отразится на текущих проектах компании. В Пензу вернулись рабочие, которые в преддверии чемпионата мира строили гостиницы и жилые дома в Саранске. Именно они приступят к работам на проблемных объектах.