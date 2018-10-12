12.10.2018 | 16:08

В Пензе прошел международный форум участников президентской программы «Прогрессивные технологии менеджмента: взгляд в будущее». На него собрались выпускники программы, топ-менеджеры пензенских предприятий, представители власти, преподаватели вузов из нескольких регионов России, гости из зарубежных стран – всего более 150 человек.

Спикерами на форуме стали два представителя ГК «Дамате» - заместитель генерального директора по управлению персоналом Полина Коннова и заместитель генерального директора по маркетингу Дарья Лащенко.

ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, мощности которого размещены на территории Пензенской области, в этом году стала спонсором мероприятия.

Полина Коннова поделилась с 70 профильными специалистами успешным опытом управления персоналом с помощью автоматизированных HR-систем на базе программного обеспечения в секции «Управление собственной эффективностью. Современный руководитель: менеджер либо лидер».

Дарья Лащенко стала спикером в секции «Какие маркетологи нужны бизнесу». Она рассказала участникам форума о секретах продвижения бренда «Индилайт».

«Интерес к развитию «Дамате» как визитной карточке региона очень велик. Мы охотно делимся успешными практиками, отработанными на наших предприятиях. Выступления наших спикеров собирают большие аудитории и вызывают интерес предпринимательского сообщества», - прокомментировала Полина Коннова.