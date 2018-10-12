12.10.2018 | 09:00

Исправительные учреждения Пензенской области присоединились к всероссийской акции «Неделя молитвы», в рамках которой по всей стране массово проходят богослужения для осужденных.

«В эти дни во всех храмах и молельных комнатах колоний совершаются особые молитвы, священнослужители проводят богослужения и беседуют с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и сотрудниками ведомства на различные религиозные темы», - рассказали в региональном УФСИН.

В понедельник молились о тех, кто находится под стражей, во вторник - о правомерном исполнении правосудия, в среду - о жертвах преступлений и их родственниках, в четверг - о родных осужденных. Пятница будет посвящена молитве о возвращении в общество и начале новой жизни, выходные - молитвам о сотрудниках исправительной системы и о тюремных священниках.

По мнению помощника начальника по организации работы с верующими, протоиерея Антония Шварева, акция положительно влияет на исправление всех оказавшихся в местах лишения свободы.