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Общество | Пензенские заключенные стали участниками акции «Неделя молитвы»

12.10.2018|09:00
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Исправительные учреждения Пензенской области присоединились к всероссийской акции «Неделя молитвы», в рамках которой по всей стране массово проходят богослужения для осужденных.

«В эти дни во всех храмах и молельных комнатах колоний совершаются особые молитвы, священнослужители проводят богослужения и беседуют с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и сотрудниками ведомства на различные религиозные темы», - рассказали в региональном УФСИН.

В понедельник молились о тех, кто находится под стражей, во вторник - о правомерном исполнении правосудия, в среду - о жертвах преступлений и их родственниках, в четверг - о родных осужденных. Пятница будет посвящена молитве о возвращении в общество и начале новой жизни, выходные - молитвам о сотрудниках исправительной системы и о тюремных священниках.

По мнению помощника начальника по организации работы с верующими, протоиерея Антония Шварева, акция положительно влияет на исправление всех оказавшихся в местах лишения свободы.

Источник — Фото пресс-службы УФСИН России по Пензенской области
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Гость|12.10.2018 09:05|

С божьей помощью к "новым свершениям"?

Гость|12.10.2018 09:11|

убил, попросил прощения у боженьки и можно опять идти убивать!

Странно, почему в тюрьмах такой высокий процент верующих. Они же по законам божьим до тюрьмы жили, а все же туда попали... как-то не сходится.

Гость|12.10.2018 09:15|

На официальном сайте реестрового Кубанского казачьего войска опубликовано открытое обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I. Казаки требуют от иерарха отказаться от намерения предоставить автокефалию Украинской православной Церкви, угрожая "выступить на защиту единства и целостности своего Отечества и своей Матери-Церкви".

Как отметили в пресс-службе Кубанского казачьего войска, в настоящий момент обращение опубликовано только на сайте и только на русском языке, который патриарх Варфоломей, турок по национальности, не знает. Будет ли оно официально направлено в Фанар – район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха, пока неизвестно.

Гость|12.10.2018 09:15|

Гость писал(a):

Странно, почему в тюрьмах такой высокий процент верующих.
На то и тюрьма - чтобы было время остановиться, подумать, осознать. Эхехе, все тебе, дураку, разъеснять приходится

Гость|12.10.2018 09:16|

Гость писал(a):

патриарх Варфоломей, турок по национальности
Он грек. А ты - дурачок.

С 1963 по 1968 год учился в Папском восточном институте в Риме, в Швейцарии и Мюнхенском университете. Был лектором в Папском Григорианском университете; доктор богословия Папского восточного института (диссертация по теме канонического права). Владеет греческим, турецким, английским, итальянским, немецким, французским и латынью.

А ты- опять дурачок. Забавно, правда?

Гость|12.10.2018 09:17|

Гость писал(a):

На то и тюрьма - чтобы было время остановиться, подумать, осознать.
а теперь погугли, процент тех, кто повторно туда попадает, умник.

Пофиг им на все законы, и божью и УК

Гость|12.10.2018 09:19|

Гость писал(a):

а теперь погугли, процент тех, кто повторно туда попадает,
И что? Слаб человек. Логика, брат.

Гость|12.10.2018 09:20|

Гость писал(a):

Слаб человек. Логика, брат.
а точно. Попы таких любят - их контингент!

Гость|12.10.2018 09:34|

Гость писал(a):

Даже у украинцев будет нормальная церковь
А нас и так все устраивает.

Гость|12.10.2018 09:43|

Как выяснилось у рпц нет Томаса. Это многое объясняет. Но многим и так сойдёт.

Гость|12.10.2018 09:44|

Какаева и Моморина пригласили на сие богоугодное мероприятие?

Гость|12.10.2018 09:47|

Гость писал(a):

Как выяснилось у рпц нет Томаса
Нам энти мутные Томасы без надобности.

Имя: Гость
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