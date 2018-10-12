12.10.2018 | 16:08

Проверять, насколько хорошо освещены пешеходные переходы в областном центре, отправились пензенские активисты. Участниками рейда стали представители общественной палаты, Народного фронта, проекта «Отцовский патруль». Привлекли и сотрудников ГИБДД.

Основная цель - обратить внимание ответственных лиц на участки проезжей части, пересечение которых может быть опасно.

«Не все пешеходные переходы достаточно освещены, а некоторые вообще не освещены, что может привести к трагедии, и это происходит чуть ли не каждый день», - сообщил председатель Общественного совета при управлении правительства области Михаил Шахов.

Напротив дома № 79 на улице Ладожской нашли сразу две точки, где проезжающим водителям приходится максимально концентрироваться, чтобы разглядеть потертую зебру, слабо освещенные знаки, а потом уж и пешехода на обочине или дороге. Таких слепых зон в Пензе, по мнению общественников, немало.

«Если органы и ведомства надлежащим образом не отреагируют, нам, наверное, придется обращаться в органы прокуратуры, чтобы они инициировали обращение в судебные органы с исками в интересах неопределенного количества лиц», - заявила представитель Общественной палаты Пензенской области Марина Жигалова.