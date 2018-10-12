Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|12 окт 2018|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.50  |  $  65.98

Общество | Общественники проверили освещенность пешеходных переходов в Пензе

12.10.2018|16:08
Печать

Проверять, насколько хорошо освещены пешеходные переходы в областном центре, отправились пензенские активисты. Участниками рейда стали представители общественной палаты, Народного фронта, проекта «Отцовский патруль». Привлекли и сотрудников ГИБДД.

Основная цель - обратить внимание ответственных лиц на участки проезжей части, пересечение которых может быть опасно.

«Не все пешеходные переходы достаточно освещены, а некоторые вообще не освещены, что может привести к трагедии, и это происходит чуть ли не каждый день», - сообщил председатель Общественного совета при управлении правительства области Михаил Шахов.

Напротив дома № 79 на улице Ладожской нашли сразу две точки, где проезжающим водителям приходится максимально концентрироваться, чтобы разглядеть потертую зебру, слабо освещенные знаки, а потом уж и пешехода на обочине или дороге. Таких слепых зон в Пензе, по мнению общественников, немало.

«Если органы и ведомства надлежащим образом не отреагируют, нам, наверное, придется обращаться в органы прокуратуры, чтобы они инициировали обращение в судебные органы с исками в интересах неопределенного количества лиц», - заявила представитель Общественной палаты Пензенской области Марина Жигалова.

0
0
0
0
 
Гость|12.10.2018 18:48|

penzainform.ru писал(a):

Проверять, насколько хорошо освещены пешеходные переходы в областном центре, отправились пензенские активисты.
А что в городской администрации всех сократили? А эта "контора" полна людей, стоящих в день получки у кассы !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 