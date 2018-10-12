12.10.2018 | 18:17

На территории школы № 20 в районе Гидростроя решили воссоздать уголок природы с редкими для региона травами и кустарниками.

«Степных растений остается очень мало. Мы побывали на Ардымском шихане - это памятник природы Пензенской области, - там остались как раз пустынные степи, там остались очень редкие растения. Терескен серый, например, оказался у нас, миндаль низкий», - сообщила учитель биологии Галина Куроедова.

«Пенза находится в лесостепной зоне, степей очень мало, и в основном они все распаханы. Эти растения сохранились на нераспаханных территориях, то есть это какие-то островки. Больше мы нигде их встретить в Пензе не сможем. Это достаточно типичное растение для степей, но так как степей нет, то и растения стали очень редкими», - отметил юный ботаник Игорь Кузнецов.

В плане ботаников из школы № 20 - расширение площади заповедника и обогащение экспозиции пензенской флоры.