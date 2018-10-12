12.10.2018 | 16:31

Снимки новых тротуаров сделают до выпадения снега, а затем еще и весной их сфотографируют. Это необходимо для того, чтобы выявить образовавшиеся за зиму дефекты плитки. Юрий Ильин дал рекомендации, как очищать ото льда мощеные пешеходные дорожки у магазинов, офисов, торговых центров.

«Провести инструктаж с дворниками и минимизировать возможность применения каких либо инструментов в ходе зимней уборки, которые могут повредить плитки. Как можно меньше механического прямого воздействия на лед теми инструментами, которые могут повредить плитку», - уточнил заместитель главы администрации Пензы.

Если вовремя чистить снег, то и наледь не будет образовываться на тротуаре, добавил чиновник.

О зимней уборке пешеходных дорожек, вывозе снега с центральных улиц города говорили на совещании по подготовке к новогодним торжествам. Также нацелили предпринимателей на то, чтобы они уже сейчас продумали оформление своих предприятий.

«В срок до 1 декабря оформить входные фасады, оконные витрины, интерьеры торговых и обеденных залов, обеспечить художественную подсветку», - указала начальник управления администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Что касается места установки главной городской елки, то пока рассматривают все возможные варианты. Вероятнее всего, зеленая красавица появится на обновленной площади Ленина.