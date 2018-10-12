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Общество | К 1 декабря пензенские предприниматели украсят город к Новому году

12.10.2018|16:31
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Снимки новых тротуаров сделают до выпадения снега, а затем еще и весной их сфотографируют. Это необходимо для того, чтобы выявить образовавшиеся за зиму дефекты плитки. Юрий Ильин дал рекомендации, как очищать ото льда мощеные пешеходные дорожки у магазинов, офисов, торговых центров.

«Провести инструктаж с дворниками и минимизировать возможность применения каких либо инструментов в ходе зимней уборки, которые могут повредить плитки. Как можно меньше механического прямого воздействия на лед теми инструментами, которые могут повредить плитку», - уточнил заместитель главы администрации Пензы.

Если вовремя чистить снег, то и наледь не будет образовываться на тротуаре, добавил чиновник.

О зимней уборке пешеходных дорожек, вывозе снега с центральных улиц города говорили на совещании по подготовке к новогодним торжествам. Также нацелили предпринимателей на то, чтобы они уже сейчас продумали оформление своих предприятий.

«В срок до 1 декабря оформить входные фасады, оконные витрины, интерьеры торговых и обеденных залов, обеспечить художественную подсветку», - указала начальник управления администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Что касается места установки главной городской елки, то пока рассматривают все возможные варианты. Вероятнее всего, зеленая красавица появится на обновленной площади Ленина.

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Гость|12.10.2018 18:43|

penzainform.ru писал(a):

Что касается места установки главной городской елки, то пока рассматривают все возможные варианты. Вероятнее всего, зеленая красавица появится на обновленной площади Ленина.
Не надо нам все возможные варианты. Ждём главную Ёлку на площади Ленина. Обещали сделать площадь в срок так держите слово! Это будет подарок всем жителям Пензы к новому году.

Гость|12.10.2018 18:45|

penzainform.ru писал(a):

«В срок до 1 декабря оформить входные фасады, оконные витрины, интерьеры торговых и обеденных залов, обеспечить художественную подсветку», - указала начальник управления администрации Пензы Ольга Жовтяк.
Уверен,что половина предприятий и частников забьют на эти указания.

Гость|12.10.2018 18:59|

может как много лет назад - на Советской площади елку поставим?

Веселые аниматоры там уже есть

Имя: Гость
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