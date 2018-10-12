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Общество | Губернатор дал эксклюзивное интервью для программы «Наши новости»

12.10.2018|15:05
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От первого лица - о том, что волнует главу региона, каковы ближайшие перспективы развития разных сфер экономики и жизни Сурского края и многое другое.

Губернатор Иван Белозерцев дал эксклюзивное интервью для итогового выпуска информационной программы «Наши новости». А перед этим за чашкой чая пообщался с руководством телерадиокомпании «Наш дом».

«Ваши журналисты, операторы очень мобильные. Я хочу поблагодарить за то, что во время моих частых и активных посещений, поездок по районам Пензенской области представители 11 канала всегда рядом», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Миссию свою выполняем - как были, так и остаемся каналом для всей семьи и стараемся, чтобы зрителям было интересно; стараемся быть своего рода мостиком между властью и жителями Пензенского региона», - сообщила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

Полную версию интервью губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева можно увидеть в ближайшее воскресенье, 14 октября, в итоговом выпуске программы «Наши новости» в 18:00.

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Гость|12.10.2018 18:55|

penzainform.ru писал(a):

Я хочу поблагодарить за то, что во время моих частых и активных посещений, поездок по районам Пензенской области представители 11 канала всегда рядом», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Вот ещё бы они хоть иногда были рядом с обычными жителями области, скажем на митингах обманутых дольщиков или на митингах против пенсионной реформы! А быть всегда рядом с губернатором-это обычный, материально мотивированный, подхалимаж!

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