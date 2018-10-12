От первого лица - о том, что волнует главу региона, каковы ближайшие перспективы развития разных сфер экономики и жизни Сурского края и многое другое.
Губернатор Иван Белозерцев дал эксклюзивное интервью для итогового выпуска информационной программы «Наши новости». А перед этим за чашкой чая пообщался с руководством телерадиокомпании «Наш дом».
«Ваши журналисты, операторы очень мобильные. Я хочу поблагодарить за то, что во время моих частых и активных посещений, поездок по районам Пензенской области представители 11 канала всегда рядом», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Миссию свою выполняем - как были, так и остаемся каналом для всей семьи и стараемся, чтобы зрителям было интересно; стараемся быть своего рода мостиком между властью и жителями Пензенского региона», - сообщила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.
Полную версию интервью губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева можно увидеть в ближайшее воскресенье, 14 октября, в итоговом выпуске программы «Наши новости» в 18:00.
penzainform.ru писал(a):Вот ещё бы они хоть иногда были рядом с обычными жителями области, скажем на митингах обманутых дольщиков или на митингах против пенсионной реформы! А быть всегда рядом с губернатором-это обычный, материально мотивированный, подхалимаж!