12.10.2018 | 15:53

Представители общественного контроля Ассоциации потребителей Пензенской области посетили МУП Железнодорожного района уже в третий раз.

Впервые они побывали в нем в январе, затем - в июле этого года. Теперь они хотели проверить, изменилось ли что-нибудь после их посещений на информационном стенде.

Висят копии свидетельства и лицензии, необходимые для работы компании, есть также листовки-напоминания с общими номерами телефонов для вызова врача. Вещь хорошая, но не такая уж и необходимая. Главных сведений коммунальщики так и не разместили.

«Размер тарифов - это очень важная информация для каждого жителя, кто должен видеть, сколько же он должен платить. Когда он получит квитанцию, может возникнуть вопрос, правильно ли ему этот тариф выставили. Также здесь должны быть форма и порядок оплаты коммунальных услуг, то есть на основании чего платится, за что платится», - сообщила общественный контролер ассоциации потребителей Любовь Кошелева.

Неподалеку висит напоминание жителям о необходимости своевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги, иначе должникам грозят пени и суд.

Общественные контролеры попробовали поискать необходимую информацию и в других коридорах, но безрезультатно. Зато узнали, как действовать в случае выброса отравляющих химических веществ.

«Невольно задаешься вопросом: если управляющая компания не исполняет свои требования в малом, то насколько же качественно она оказывает коммунальные услуги», - добавила Любовь Кошелева.

Для своего визита общественные контролеры выбрали не самое подходящее время - обеденный перерыв. Тем не менее весь собранный материал они намерены передать в суд и в госжилтехинспекцию.