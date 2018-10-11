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Общество | Виктор Кувайцев недоволен темпами восстановления дома на Брестской, 33

11.10.2018|08:26
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Восстановление дома № 33 на улице Брестской в Пензе, где в конце августа произошел пожар, идет слишком низкими темпами. К такому выводу пришел глава городской администрации Виктор Кувайцев, посетивший строение в среду, 10 октября.

«Градоначальник отметил низкую производительность работ и отсутствие динамики на объекте, хотя ранее собственникам был предоставлен строительный материал - пенобетонные блоки», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кувайцев поручил срочно использовать стройматериалы, чтобы они не лежали под открытым небом всю зиму, и сообщил, что к работам будет привлечена бригада строителей, которая при необходимости окажет погорельцам профессиональную помощь.

Пожар на улице Брестской оставил без крова шесть семей, в том числе одну многодетную - всего 26 человек.

Сразу после происшествия нуждающимся были предоставлены помещения в маневренном фонде, их обеспечили необходимой одеждой, продуктами, детям школьного возраста выдали канцелярские товары. Позднее с территории дома забрали мусор и привезли стройматериалы.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Пензы
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