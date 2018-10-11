11.10.2018 | 18:32

Продолжается декада подписки, пока действуют льготные цены. Переоценить удобство услуги сложно: не нужно никуда идти, чтобы купить любимые издания, - их будут регулярно приносить прямо домой.

«Интересно и новости посмотреть, и что-то пенсионерам почитать, кроссворды могу поотгадывать, когда есть время, погоду посмотреть. В общем, нравится», - отметила читательница еженедельников «Пенза плюс ТВ» и «Молодой ленинец» Наталья Осколкова.

Женщина поспешила на почту, чтобы подписаться сразу на два еженедельника - «Молодой ленинец» и «Пенза плюс ТВ». И без того планировала это сделать, а тут еще узнала о скидке во время декады подписки.

Единомышленников у Натальи Евгеньевны оказалось много, и все получили приятные сюрпризы.

«Уважаемые пензенцы, в рамках декады подписки - до 14 октября - у вас есть возможность подписаться на ваши любимые издания со скидкой. Ждем вас в любом почтовом отделении», - обратилась к горожанам начальник участка подписки Пензенского почтамта Ольга Шевионкова.