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Общество | В почтовых отделениях Пензы можно оформить подписку со скидкой

11.10.2018|18:32
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Продолжается декада подписки, пока действуют льготные цены. Переоценить удобство услуги сложно: не нужно никуда идти, чтобы купить любимые издания, - их будут регулярно приносить прямо домой.

«Интересно и новости посмотреть, и что-то пенсионерам почитать, кроссворды могу поотгадывать, когда есть время, погоду посмотреть. В общем, нравится», - отметила читательница еженедельников «Пенза плюс ТВ» и «Молодой ленинец» Наталья Осколкова.

Женщина поспешила на почту, чтобы подписаться сразу на два еженедельника - «Молодой ленинец» и «Пенза плюс ТВ». И без того планировала это сделать, а тут еще узнала о скидке во время декады подписки.

Единомышленников у Натальи Евгеньевны оказалось много, и все получили приятные сюрпризы.

«Уважаемые пензенцы, в рамках декады подписки - до 14 октября - у вас есть возможность подписаться на ваши любимые издания со скидкой. Ждем вас в любом почтовом отделении», - обратилась к горожанам начальник участка подписки Пензенского почтамта Ольга Шевионкова.

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