Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|11 окт 2018|08:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+10oC
Завтра | Ясно |
  76.07  |  $  66.18

Общество | В Пензенской области главврача оштрафовали на 30 тыс. руб.

11.10.2018|08:08
Печать

Главный врач Земетчинской районной больницы привлечен к административной ответственности за нарушение при проведении госзакупок.

Как рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, в феврале 2018 года руководитель лечебного учреждения Илья Панюхин заключил с ООО «Надежда - Фарм» договор поставки медикаментов на сумму более 96 тыс. рублей. Компания выполнила свои обязательства, но не получила оплату за поставленный товар в установленный договором 30-дневный срок.

При этом, имея задолженность перед данным партнером, медицинское учреждение оплачивало поставки продукции по более поздним договорам.

Нарушение было выявлено сотрудниками прокуратуры Земетчинского района. В отношении главврача больницы возбудили уголовное дело. Рассмотрев его, Министерство экономики Пензенской области оштрафовало виновного на 30 тыс. руб.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности была привлечена главный бухгалтер больницы. Задолженность перед поставщиком погасили.

0
0
0
0
 
Гость|11.10.2018 08:24|

penzainform.ru писал(a):

При этом, имея задолженность перед данным партнером,

Партнер тоже государственный или как?

Гость|11.10.2018 08:41|

Откат не дал?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 