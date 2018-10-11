11.10.2018 | 08:08

Главный врач Земетчинской районной больницы привлечен к административной ответственности за нарушение при проведении госзакупок.

Как рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, в феврале 2018 года руководитель лечебного учреждения Илья Панюхин заключил с ООО «Надежда - Фарм» договор поставки медикаментов на сумму более 96 тыс. рублей. Компания выполнила свои обязательства, но не получила оплату за поставленный товар в установленный договором 30-дневный срок.

При этом, имея задолженность перед данным партнером, медицинское учреждение оплачивало поставки продукции по более поздним договорам.

Нарушение было выявлено сотрудниками прокуратуры Земетчинского района. В отношении главврача больницы возбудили уголовное дело. Рассмотрев его, Министерство экономики Пензенской области оштрафовало виновного на 30 тыс. руб.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности была привлечена главный бухгалтер больницы. Задолженность перед поставщиком погасили.